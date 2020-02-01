Takip mesafesi ihlali zincirleme kazaya neden oldu

01.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:54

Eskişehir'de, çevreyolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.



Olay, Şeker Mahallesi Eskişehir-Ankara karayolu üzeri otogar köprüsü altında yaşandı. Alınan bilgilere göre; M.S. (53) idaresinde araç yolda meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı esnada ani fren yaptı. Bu esnada aynı istikamette seyreden O.Ö. (34) idaresindeki araç, Ş.Ö. (56) idaresindeki servis aracı, E.A. (43) idaresindeki araç ve İ.Y. (35) idaresindeki araçlar duramayınca zincirleme kazaya neden oldu.



Olayda yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan polis, kaza hakkında inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA