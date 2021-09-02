Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar
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Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar

Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da R.Y.'nin otomobilindeki, içinde 200 bin lira bulunan çanta, kendisini takip eden 2 kişi tarafından çalındı.

KONYA'da R.Y.'nin otomobilindeki, içinde 200 bin lira bulunan çanta, kendisini takip eden 2 kişi tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi'nde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, kullandıkları sahte plakalı otomobille, R.Y.'nin aracını takip etti. R.Y., yanındaki arkadaşıyla otomobilini park edip ayrıldı. Şüpheliler, sert cisimle R.Y.'nin otomobilinin camını kırarak, içinde 200 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar
Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar
Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar
Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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