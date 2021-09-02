Takip ettikleri otomobilin camını kırıp, içinde 200 bin lira olan çantayı çaldılar

KONYA'da R.Y.'nin otomobilindeki, içinde 200 bin lira bulunan çanta, kendisini takip eden 2 kişi tarafından çalındı.

KONYA'da R.Y.'nin otomobilindeki, içinde 200 bin lira bulunan çanta, kendisini takip eden 2 kişi tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi'nde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, kullandıkları sahte plakalı otomobille, R.Y.'nin aracını takip etti. R.Y., yanındaki arkadaşıyla otomobilini park edip ayrıldı. Şüpheliler, sert cisimle R.Y.'nin otomobilinin camını kırarak, içinde 200 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı