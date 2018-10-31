Takip edilen otomobilden atılan poşetten Kalaşnikof tüfek ve uyuşturucu çıktı

SAMSUN - Samsun'da polisin şüphe üzerine takibe aldığı otomobilden çalılıklara atılan poşetten Kalaşnikof tüfek ve uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili kaçmak isteyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar sırasında bir aracın yanlarından şüphe çekici bir şekilde uzaklaşması sonucu söz konusu otomobili takibe aldı. Araçtan çalılıklara poşet içinde bir şey atıldığını gören KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu poşette yaptıkları incelemede 1 adet Kalaşnikof marka tüfek, bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde 30 adet 5,56 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Söz konusu araç ve içinde bulunan 3 şahıs yakalandı. Araçta bulunan şüphelilerin üzerinden yapılan aramada ise 3,68 gram esrar ve 1 dal esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili E.S., İ.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 zanlı, Çarşamba Adliyesine sevk edildi.