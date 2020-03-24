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Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Takip edilen aracın sürücüsü zehir taciri çıktı

İstanbul'da şüphe üzerine Büyükçekmece'den Pendik'e kadar takip edilen bir otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

24.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:11
Takip edilen aracın sürücüsü zehir taciri çıktı

İstanbul'da şüphe üzerine Büyükçekmece'den Pendik'e kadar takip edilen bir otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şüphelinin evinde uyuşturucu fideleri ve Hint kenevirleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Mart'ta akşam saat 22: 00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' konusu ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi. 17 Mart akşamı Büyükçekmece'ye bağlı Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda duraklama yapan araç içerisinde Bülent B.(41) isimli kişinin uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan polis, söz konusu aracı yakın takibe aldı. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar polis ekiplerince takip edilen otomobil, Pendik Harmandere Caddesi üzerinde önü kesilerek durduruldu. Araç içerisinde bulunan sürücü Bülent B. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Bülent B.'nin yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Poliste 'uyuşturucu madde kullanmak, 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti', 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'mala zarar verme' de dahil olmak üzere toplam 12 suçtan arandığı belirlenen Bülent B.'nin 14 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

EV UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLMİŞ

Cezaevi firarisinin kaldığı eve de aynı anda operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 'uyuşturucu serasına' çevrilen evde 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermiler, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı, 237 gram Mariuana denen uyuşturucu madde, 72 adet hint keneviri fidesi, 46 kök hint keneviri, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 630 TL para, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Bülent B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Mart'ta adliyeye sevk edildi. B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Takip edilen aracın sürücüsü zehir taciri çıktı

Kaynak: İHA

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Takip edilen aracın sürücüsü zehir taciri çıktı

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