Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları kim? Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları filmi konusu nedir?
Filmin ana çekimleri 29 Mart 2014'te Los Angeles'ta ve Atlanta'da başlayan senaryosu yazılan 2014 aksiyon gerilim filmidir. Peki, Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları kim? Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları filmi konusu nedir?
Filmin ana çekimleri 29 Mart 2014'te Los Angeles'ta ve Atlanta'da başlayan senaryosu yazılan 2014 aksiyon gerilim filmidir. Peki, Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları kim? Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları filmi konusu nedir?
TAKİP:3 SON KARŞILAŞMA OYUNCULARI KİMLER?
Liam Neeson .... Bryan Mills
Forest Whitaker .... Müfettiş Frank Dotzler
Maggie Grace .... Kim Mills
Famke Janssen .... Lenore Mills-St. John
Dougray Scott .... Stuart St. John
Sam Spruell .... Oleg Malankov
Leland Orser .... Sam Gilroy
Jon Gries .... Mark Casey
David Warshofsky .... Bernie Harris
Jonny Weston .... Jimmy
Don Harvey .... Dedektif Garcia
Dylan Bruno .... Dedektif Smith
TAKİP:3 SON KARŞILAŞMA FİLM KONUSU NEDİR?
Filmde Bryan, eski karısı Lenore'un öldürülmesi ile suçlanmaktadır. Daha sonra gerçek katillerin peşine düşerek ismini temize çıkarmak için yola koyulurken, daha önce birlikte çalıştığı ABD yetkililerine yakalanmamaya çalışır.