Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları kim? Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları filmi konusu nedir?
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Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları kim? Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları filmi konusu nedir?

Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları kim? Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları filmi konusu nedir?
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Filmin ana çekimleri 29 Mart 2014'te Los Angeles'ta ve Atlanta'da başlayan senaryosu yazılan 2014 aksiyon gerilim filmidir. Peki, Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları kim? Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları filmi konusu nedir?

Filmin ana çekimleri 29 Mart 2014'te Los Angeles'ta ve Atlanta'da başlayan senaryosu yazılan 2014 aksiyon gerilim filmidir. Peki, Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları kim? Takip 3 : Son Karşılaşma oyuncuları filmi konusu nedir?

TAKİP:3 SON KARŞILAŞMA OYUNCULARI KİMLER?

Liam Neeson .... Bryan Mills

Forest Whitaker .... Müfettiş Frank Dotzler

Maggie Grace .... Kim Mills

Famke Janssen .... Lenore Mills-St. John

Dougray Scott .... Stuart St. John

Sam Spruell .... Oleg Malankov

Leland Orser .... Sam Gilroy

Jon Gries .... Mark Casey

David Warshofsky .... Bernie Harris

Jonny Weston .... Jimmy

Don Harvey .... Dedektif Garcia

Dylan Bruno .... Dedektif Smith

TAKİP:3 SON KARŞILAŞMA FİLM KONUSU NEDİR?

Filmde Bryan, eski karısı Lenore'un öldürülmesi ile suçlanmaktadır. Daha sonra gerçek katillerin peşine düşerek ismini temize çıkarmak için yola koyulurken, daha önce birlikte çalıştığı ABD yetkililerine yakalanmamaya çalışır.

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