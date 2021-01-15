Takıntılar oyunu ödül aldı
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Takıntılar oyunu ödül aldı

15.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:51
Takıntılar oyunu ödül aldı

2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde komedi dalında En İyi Yapım ödülünü Takıntılar oyunu kazandı

Yeni Tiyatro Dergisi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nun sahnelediği Takıntılar oyunu, komedi dalında En İyi Yapım ödülünü kazandı. Lauren Baffie'nin yazdığı, Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği Takıntılar oyununda "Saadet Yıldırım, Gizem Aşık, Emre Karaoğlu, Demet Vuranoğlu, Merve Akaydın, Talat Turhan Türkeli ve Seyfi Satmaz" gibi oyuncular rol alıyor.

Oyun Özeti

Sorunları birbirinden ayrı altı insan. Ortak noktaları, her birinin yaşamını zorlaştıran ufak bir problemin olması ve sorunlarının çözümü için aynı doktordan randevu almaları. Ancak doktorun gecikmesiyle, tüm kişisel farklılıklarına rağmen bu altı insan, problemlerini birlikte aşmak durumunda kalacaktır. Takıntılar, günümüz insanının yaşadığı en büyük sorunlardan birini eğlenceli bir dille anlatıyor...

Kaynak: Snob Magazin

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