27.10.2019 18:05

- Takımlar stada geldi

İSTANBUL - Beşiktaş ile Galatasaray kafileleri maçın oynanacağı stada giriş yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, saat 19.00'da Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Tesislerinden çıkış yapan Beşiktaş ve Galatasaray kafilelerini taşıyan otobüsler, stada giriş yaptı ve maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İHA