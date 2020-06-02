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Takımının başarısına 4 dilde katkı oluyor

- Takımının başarısına 4 dilde katkı oluyor Alanyaspor'da 13 yabancı futbolcu, tek tercüman Portekizce, İspanyolca, İngilizce ve Boşnakça konuşan tercüman 9 yıldır iletişimin adresi oldu Aytemiz Alanyaspor'un tercümanı Baran Boçnak, takımın başarısında önemli rol oynuyor.

02.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:16

- Takımının başarısına 4 dilde katkı oluyor

Alanyaspor'da 13 yabancı futbolcu, tek tercüman

Portekizce, İspanyolca, İngilizce ve Boşnakça konuşan tercüman 9 yıldır iletişimin adresi oldu

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor'un tercümanı Baran Boçnak, takımın başarısında önemli rol oynuyor. Turuncu-yeşilli takımın tek tercümanı olan Boçnak, 13 yabancı futbolcunun sesi olarak yoğun mesai harcıyor.

Portekizce, İspanyolca, İngilizce ve Boşnakça konuşan tercüman Baran Boçnak, yaklaşık 9 yıldır Süper Lig'de çok sayıda yabancı futbolcunun sesi oldu. Son 4 yıldır da 13 yabancı futbolcusu olan Aytemiz Alanyaspor'un tercümanlığı üstenen Boçnak, yoğun mesai harcıyor. Tüm yabancı futbolcu röportajlarında yer alan Boçnak, bunun yanı sıra idmanlarda ve saha içlerinde de iletişim köprüsü oluyor.

Aytemiz Alanyaspor'da 4 yıldır görev yapan başarılı tercüman Baran Boçnak, Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'e adım attığından beri futbol ailesinin her bir bireyi tarafından başarısıyla takdir kazandığını söyledi.

"Zor bir görevimiz olduğunu düşünüyorum"

Yaklaşık 9 yıldır Süper Lig'de tercümanlık yaptığını söyleyen Boçnak, "Alanyaspor'dan önce 5 yıl Gaziantepspor'da çalıştım. Tabii Gaziantep'teki son 2 sene idari menajer yardımcılığıyla geçti. Zor bir işimiz var çünkü Türkiye'de tercüman olarak görev yapmak sadece dil becerisiyle sınırlı değil. Aynı zamanda idare anlamda da önemli sorumluluklar getiriyor. Futbolcuların sadece iletişimiyle değil, krizi yönetebilmenizle de alakalı bir durum söz konusu. Biliyorsunuz ülkemizde futbol çok dinamik bir spor, keza saha dışındaki olaylar da çok dinamik şekilde geçiyor. Bunları iyi idare edebilmek gerekir. O yüzden zor bir görevimiz olduğunu düşünüyorum "dedi.

"İşleyen sistemle beraber bizimde başarılı olmamız lazım"

Alanyaspor'un taraflı tarafsız herkesin takdirini kazmış bir kulüp olduğunu ifade eden Boçnak, "Gerek saha içerisinde oynadığı güzel futbolla, gerekse de saha dışındaki idare başarısıyla Alanyaspor takdir kazanıyor. Sürekli gelişen bir yapımız var. Kulüp personeli olarak bize çok büyük sorumluluk düşüyor. Her ne kadar kulübün idare anlamda başarısı üst seviyede olsa da bunla birlikte daha varsa sorumlukları var. İşleyen sistemle beraber bizimde başarılı olmamız lazım. Bütün personel arkadaşlarımda bu yönde özverili bir şekilde çalışıyor. Herkes elini taşın altına koyuyor bu süreçte. Korona virüs her ne kadar dünya futbolunu eklemiş de olsa artık sahalara dönüşler başlayacak. Önümüzdeki haftalarda da ülkemizde ligler oynanmaya devam edilecek" diye konuştu.

"Hedeflediğimiz Türkiye Kupası'nı almış oluruz"

Korona virüsün futbolu çok etkilediğini belirten Boçnak, şunları söyledi:

"Korona virüs bizi olumsuz etkiledi. Alanyaspor olarak aslında hiç antrenmanlara ara vermedik. Futbolcularımıza sürekli evlerinde çalışmaları için spor materyalleri temin ettik. Onların lige hazır bir şekilde elimizden geleni yaptık. Umarım bu süreçte de başarılı oluruz. Buradan bir mesajımda bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarıma olacak. Ben uzun süre futbol oynadım daha sonra bu mesleğe geçiş yaptım. Eğer futbolu seviyorsanız, dil yetenekleriniz başarılıysa kesinlikle bu işi yapmanızı tavsiye ederim."

Takımının başarısına 4 dilde katkı oluyor

Kaynak: İHA

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