Takımın Performansından Memnun Olmayan Jan Oblak, Atletico Madrid'den Ayrılmak İstiyor

Atletico Madrid'in başarılı file bekçisi, Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünüyor. Marca'nın haberine göre Sloven file bekçisi, hem takımın son dönemlerdeki performansından memnun değil, hem de 2021'de bitecek olan sözleşmesinin daha iyi şartlarla yenilenmemesinden ötürü mutsuz.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

25 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.