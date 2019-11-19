Takımı 27-0 galip gelen teknik direktör 'rakibe saygısızlık' gerekçesiyle kovuldu
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Takımı 27-0 galip gelen teknik direktör 'rakibe saygısızlık' gerekçesiyle kovuldu

İtalya Gençler U18 Bölegesel Ligi'nde oynanan maç sonunda 27-0 galip gelen takımın teknik direktörü 'rakibe saygısızlık' gerekçesiyle işinden kovuldu.

19.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:04
Takımı 27-0 galip gelen teknik direktör 'rakibe saygısızlık' gerekçesiyle kovuldu

İtalya Gençler U18 Bölegesel Ligi'nde oynanan maç sonunda 27-0 galip gelen takımın teknik direktörü 'rakibe saygısızlık' gerekçesiyle işinden kovuldu.


İtalya'da U18 Ligi'nde Marina Calcio'yu 27-0 yenen Invictasauro Grossetto'da, farklı galibiyet sonrası Teknik Direktör Massimiliano Riccini'nin işine rakibe 'saygısızlık' edildiği gerekçesiyle kulüp yöneticileri tarafından son verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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