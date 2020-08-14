"Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum"
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"Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum"

Galatasaray ile sözleşme yenileyen deneyimli futbolcu Ryan Donk, takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

14.08.2020 21:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:31

Galatasaray ile sözleşme yenileyen deneyimli futbolcu Ryan Donk, takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu Ryan Donk, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Donk, "Gelecek sezon da aynı şekilde takım arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla, Başkanımız ve kulüp çalışanları ile birlikte bir sezon geçireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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