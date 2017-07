Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, takım ruhunu sahaya yansıtmadan başarının elde edilemeyeceğini söyledi.



Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yaptığı otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



UEFA Avrupa Ligi maçlarından dolayı sezonu erken açtıklarını aktaran Yasin Öztekin, "Bu benim için bir ilk. 10 gün sonra önemli bir maçımız var. İki haftadır çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bütün arkadaşlar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hocanın verdiği görevleri en iyi şekilde yapıyoruz. Bu zamana kadar iyi geçti. Bundan sonra da çok çalışıp, iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç alıp, turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.



"Takım olduğun zaman zaten başarı da geliyor"



Yasin Öztekin, Galatasaray'a geldiği ilk sezonda şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak, "Şampiyon olduğumuz sene bütün maçları iyi oynamadık ama bir takımdık. Takım olarak oynuyorduk. Takım olduğun zaman zaten başarı da geliyor. Takım olmadan başarı kazanamazsın. Bu sene hoca da bizi çok çalıştırıyor ve takım olmamızı sağlıyor. Takım olursak bu sene inşallah yine kupaları alırız." ifadelerini kullandı.



Milli futbolcu, takımdan ayrılan ve gelen futbolcularla ilgili bir soru üzerine, "Biz profesyonel futbolcularız. Bireysel performans önemli ama takım daha da önemli. Bruma ve Podolski geçen sezon çok iyi oynadılar ama şampiyon olmadık. İlk sene çok iyi oynamadık ama bir takım vardı. Ben de bu sezon üstüne koymak istiyorum. Daha çok katkı yapmak istiyorum. İnşallah iyi olur. Yeni transferler Maicon, Belhanda ve Gomis bizimle henüz birkaç antrenmana çıktı. Kaliteleri belli. İnşallah Galatasaray'a yararlı olurlar." değerlendirmesinde bulundu.



Yasin, bir gazetecinin "Geçen sezon takım olamamanızın nedeni neydi?" sorusuna, "Takım olmak istiyorsan önce birbirinizi sevmeniz lazım. Saha içinde sevmen lazım. Bir saygın olması gerekiyor. Bir de iyi çalışman lazım. Sevgi, saygı ve iyi çalışarak takım olursun. Zaten sonra başarı gelir." yanıtını verdi.



"İnşallah futbolu burada bırakırım"



Yasin Öztekin, futbolu çok mutlu olduğunu söylediği sarı-kırmızılı takımda bırakmak istediğini dile getirdi.



Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sene 4. sezonum. Küçükken bile hayalini kurduğum bir takıma gelmek istedim ve buraya geldim. Her maçta elimden geleni yapmaya çalıştım. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. Sonuçta üç senede 120 maça çıktım, çok gole katkı sağladım. Ben Galatasaraylıyım, kulübüm de isterse ben burada kalmak isterim. Aldığım ücretin arttırılması konusu çok konuşuluyor. Benim hem kendimi hem de takımımı düşünmem lazım. Bir sene daha sözleşmem var. Kafamın rahat olması için o konulara nokta koymak lazım. Ben burada mutluyum ve inşallah futbolu burada bırakırım."



"Hoca çok iyi çalıştırıyor"



Yasin Öztekin, teknik direktör Igor Tudor'un takımı çalıştırma yöntemleriyle ilgili olarak, "Ben Almanya'da doğdum ve büyüdüm. Borussia Dortmund'da 15 sene geçirdim. Hocanın yaptırdığı şeyler bence gayet normal. Başarı elde etmek istiyorsan çok çalışmam lazım. Hoca çok iyi çalıştırıyor. Denildiği kadar abartılı değil, normal. Göreve yeni geldiğinde takımda bir değişiklik oldu. Biraz daha ağır idmanlar oldu. 2-3 aydır çalıştığımız için şimdi daha rahat geçiyor." ifadelerini kullandı.



Kanatta görev alan futbolcular için orta sahada oynayan isimlerin çok önemli olduğunu aktaran Yasin, "Geldiğim ilk sezonda Sneijder ile uyumumuz çok iyiydi. Belhanda da çok iyi bir oyuncu. Bir iki idmanda kendisini gösterdi." şeklinde görüş belirtti.



Bu sezon şampiyon olmak istediklerini dile getiren milli futbolcu, "Bu sene yüzde 100 şampiyon olmak istiyoruz. Geldiğim ilk sene şampiyon olduk. İki sezondur olamıyoruz. Bu sene hem yeni hocamız hem de gelen oyuncularla iyi çalışıp, şampiyon olmak istiyoruz. Buna da inanıyorum." diye konuştu.



"Sinan çok çalışırsa zaten her maçta oynar"



Yasin Öztekin, geçen sezonun son bölümünde gösterdiği performansla dikkati çeken takım arkadaşı Sinan Gümüş ile ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:



"Sinan kaliteli bir oyuncu. İnsan oynamadığı zaman bazen kafasına takıyor. Mesela ben geçen sezon son 2-3 maçta oynamadığımda, sahaya girmek için çırpınıyordum. O da oynamadığı zaman biraz daha çok çalışırsa zaten her maçta oynar. Biraz daha fazla kendisine güvenmesi lazım. Daha çok istemesi lazım. Onu da gerçekleştirirse kendisi için daha faydalı olur. Zaten Avrupa ve dünyanın en büyük takımlarından olan Galatasaray'da oynuyor. Burada kendisini geliştirip, Avrupa'ya gitmek isterse gidebilir."