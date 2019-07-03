Takım Golleri: Gonzalo Higuaín Vs Burnley

Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuaín, 201-29'da Burnley ile yaptığı 2-2 beraberliklerinde ikinci oldu. César Azpilicueta, Jorginho ve Higuaín, bu akıllı hamleyi ev sahiplerini öne çıkarmak için bir araya geldi.

Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuaín, 201-29'da Burnley ile yaptığı 2-2 beraberliklerinde ikinci oldu. César Azpilicueta, Jorginho ve Higuaín, bu akıllı hamleyi ev sahiplerini öne çıkarmak için bir araya geldi.

Kaynak: Dugout

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