Takım elbiseli hırsız kamerada
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Takım elbiseli hırsız kamerada

04.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:06

Takım elbiseli hırsız kamerada Gaziantep'te evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takım elbiseli hırsız kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçesine bağlı Binevler ve Güneş Mahallelerinde meydana gelen 2 adet ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği takım elbiseli hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takım elbiseli hırsız kamerada
Takım elbiseli hırsız kamerada
Takım elbiseli hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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