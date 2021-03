Takım elbise ile koşup, sağlık çalışanları için moral klibi çekti

HAKKARİLİ sanatçı Aydın Aydın, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 'Devam ke' isimli şarkısına, onlarla birlikte klip çekti.

HAKKARİLİ sanatçı Aydın Aydın, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 'Devam ke' isimli şarkısına, onlarla birlikte klip çekti. Edirne ve Hakkari'de sağlık çalışanları ile bir araya gelerek klip çeken Aydın, takım elbise ile kar içinde koştu.

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, obezite, hindiler ve koronavirüs ile ilgili yaptığı ilginç kliplerle dikkat çeken Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, bu kez de sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelesine dikkat çekmek için 'Devam ke' (Devam et) isimli şarkısına klip çekti. Takım elbise ile koşan Aydın'ın klibinde, ayrıca Edirne'de sağlık çalışanlarına verdiği moral konserindeki anlar da yer aldı. Türkücü Aydın klibini tamamlamak için Türkiye'nin doğusunda yer alan Hakkari'de de yine takım elbise ile karlı yollarda koştu. Aydın ayrıca burada sağlık çalışanları ile bir araya gelerek, 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde birlikte şarkısı söyledi. Bu görüntüler de Aydın'ın klibinde yer aldı.

'İNANCIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE DURMAK YOK'

Türkücü Aydın, pandemi nedeniyle toplumun yaşadığı yorgunluğu ve strese de dikkat çekmek için bu klibi çektiğini belirterek, "Ne olursa olsun, hayat devam ediyor. İnancımızda, kültürümüzde yılmak ve durmak yok. Dünya ve insanlık bugünleri de aşacak elbette. O yüzden 'devam et' diyoruz ve her ne iş yapıyorsak, her ne üretiyorsak, o işi yapmaya, o üretimi gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.Edirne ve Hakkari'de koşan Aydın Aydın, bu performansını sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekmek ve onlara teşekkür etmek için yaptığını söyledi. Aydın, burada folklor ekibiyle halay çekip, eserini tanıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı