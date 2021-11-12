'Takım elbise cezayı düşürmesin'

Zennure Ünal, 2019'da şiddet uyguladığını iddia ettiği, 1 çocuğunun babası eşi Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırarak, ablası Leyla Kılınç'ın Mamak'taki evine yerleşti. Abdulsamed Ünal, satın aldığı pompalı tüfekle eşinin kaldığı evin önünde pusu kurdu. Ünal'ın, birlikte binaya girerken ateş ettiği Leyla Kılınç hayatını kaybetti, Zennure Ünal da yara almadan kurtulurken, komşusu İ.P. ise hafif yaralandı. 4 gün sonra gözaltına alınıp tutuklanan Ünal, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Ünal'a 'tasarlayarak öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza sanığın duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası ise tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya indirildi. Sanığa, komşu İ.P.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Eşinin hala kendisini cezaevinden tehdit ettiğini dile getiren Zennure Ünal, boşanma davasının sürdüğünü de söyleyerek, "Hala kendisi ve ailesi boşanmak istemediklerini ve çocuğu görmek istediklerini söylüyorlar. Ben de ablamın katili olan bir insanın soyadını taşımak istemiyorum. Çocuğumu da göstermek istemiyorum. Sonuçta ablamın katili, ben nasıl ablamın katiline cezaevinde çocuğumu göstereyim?" dedi.