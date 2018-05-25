Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca, İtalyan Ekibi Roma'ya Gidiyor
Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca, takım arkadaşlarına "Roma'ya gidiyorum. Tüm şartlarda anlaştık." dedi.
Beşiktaşlı Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yönetimin 21 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanması imkansız gözüken ve son Sivasspor maçının ardından Vodafone Park'ta tribünlerle vedalaşan Brezilyalı yıldız, yeni adresini Beşiktaş'taki eski takım arkadaşlarına söyledi.
"ROMA'YA GİDİYORUM"
Fanatik'in haberine göre; Adriano, Vagner Love, Quaresma gibi isimlerle sürekli konuşan Talisca'nın, "Roma ile her şartta anlaştım. Beşiktaş'ta çok güzel 2 yıl geçirdim ve veda ettim. Umarım gelecek sezon başarılı olursunuz. Kariyerime İtalya'da devam edeceğim" dediği öğrenildi.
ŞENOL HOCA YANILDI
Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Talisca'yla ilgili "Cenk Tosun'a rakip olabilir" açıklaması yapmıştı. O günlerde Talisca'nın Manchester United'a gideceği kulislerde ciddi şekilde konuşulmuştu. Roma'nın Talisca'nın bonservisi için Benfica'ya 30 milyon Euro'ya yakın bir ücret ödemesi bekleniyor.
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hani 8taş alıp satıyordu.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bır galatasaray taraftarı olarak 2 senedır begenerek ızledıgım bır sporcu besıktas ıcın kotu bır durum ama roma da cok ıs yapacagını dusunuyorumCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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roma yı goruyorsunuz adamlar ne kadar doğru tercihler yapıyor bızım turk takımları gıbı saçma sapan transferler yapmıyorlarCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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sadece türkiye liginde değil avrupadaki maçlarda da çok etkili oynadı. özel bir futbolcu olduğunu görmek için çok futbol bilmeye gerek yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Avrupa liginde yaptığı işler , Türkiye de yaptığı işler sen yoksa kualalumpur ligini mi izliyorsun hacı dayı yauw...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır