Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca, İtalyan Ekibi Roma'ya Gidiyor

Beşiktaşlı Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yönetimin 21 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanması imkansız gözüken ve son Sivasspor maçının ardından Vodafone Park'ta tribünlerle vedalaşan Brezilyalı yıldız, yeni adresini Beşiktaş'taki eski takım arkadaşlarına söyledi.

"ROMA'YA GİDİYORUM"

Fanatik'in haberine göre; Adriano, Vagner Love, Quaresma gibi isimlerle sürekli konuşan Talisca'nın, "Roma ile her şartta anlaştım. Beşiktaş'ta çok güzel 2 yıl geçirdim ve veda ettim. Umarım gelecek sezon başarılı olursunuz. Kariyerime İtalya'da devam edeceğim" dediği öğrenildi.

ŞENOL HOCA YANILDI

Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Talisca'yla ilgili "Cenk Tosun'a rakip olabilir" açıklaması yapmıştı. O günlerde Talisca'nın Manchester United'a gideceği kulislerde ciddi şekilde konuşulmuştu. Roma'nın Talisca'nın bonservisi için Benfica'ya 30 milyon Euro'ya yakın bir ücret ödemesi bekleniyor.