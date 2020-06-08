Takıldığı tellerden kurtulan ayı korkulu anlara neden oldu
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Takıldığı tellerden kurtulan ayı korkulu anlara neden oldu

Bartın'da takıldığı tellerden kurtulan ayı, o sırada kendisini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı.

Takıldığı tellerden kurtulan ayı korkulu anlara neden oldu
08.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:37

Bartın'da takıldığı tellerden kurtulan ayı, o sırada kendisini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Çubuklu köyü yolu bölgesinde meydana gelen olayda, ormanlık alandaki tellere takılan ayıyı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmesinin ardından vatandaşlar ekiplerin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada da ayıyı görüntülemeye başladılar. Çıkan seslerden iyice ürken ayı bulunduğu yerden kurtularak vatandaşlara doğru koşmaya başladı.

Ayı daha sonra yönünü değiştirerek ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Ayının vatandaşların üzerine koştuğu an, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
A. T: İyi olmuş keşke biraz daha kovalasaydı.
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