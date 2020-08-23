Takılar, gelin ve damat yerine cansız mankenlere takıldı
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Takılar, gelin ve damat yerine cansız mankenlere takıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hayatlarını birleştiren Esra (25) ve Caner Çelik (26) çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Takılar, gelin ve damat yerine cansız mankenlere takıldı
23.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:26

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hayatlarını birleştiren Esra (25) ve Caner Çelik (26) çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Düğünde takılar gelin- damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı. Davetliler sosyal mesafe kurallarına göre zeybek ve horon oynadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen düğünlere geçen 1 Temmuz itibariyle yeniden başladı. Sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verilmesinin ardından Bodrum'da bir düğün salonu tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin- damat uygulaması yaptı. Yerel yönetimler uzmanı Esra Çelik ve işletmeci Caner Çelik çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görünce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlerle gerçekleştirildi.  Ateşleri ölçülerek tek tek düğün alına alınan davetlilere maske dağıtıldı.Sosyal mesafe kurallarına göre 1, 5 metre ayarlanan sandalyelerde oturan davetliler gelin ve damadın ilk dansı ardından sosyal mesafe kurallarına göre horon ve zeybek oynadı. Davetliler uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.


Kaynak: DHA

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