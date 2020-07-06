Takılar cansız mankenlere, tebrikler gelin ve damada - Takılar cansız mankenlere, tebrikler gelin ve damada Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bir düğünde takılar cansız mankenlere takılırken, tebrikler gelin ile damada yapıldı.

- Takılar cansız mankenlere, tebrikler gelin ve damada

KARABÜK(İHA)- Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bir düğünde takılar cansız mankenlere takılırken, tebrikler gelin ile damada yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda düğün salonları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yeniden hizmete girmişti. Karabük'te de Yunus Emre ve Ezgi Uslanmaz çiftinin düğünü maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapıldı. Davetliler salon girişinde cihaz ile ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeriye alındıktan sonra Uslanmaz çiftinin mutluluğuna ortak oldular. Gelin ve damadı tebrik eden davetliler takılarını ise korona virüs tedbirleri kapsamında gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere taktı. Temas halinde bulunulmaması için yapılan uygulama düğüne katılanlar tarafından olumlu karşılandı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, "Dünya çapında bir süreçten geçiyoruz korona virüs açısından. Ne zaman açılacak diye bekliyorduk. Devletimiz sağ olsun 1 Temmuz itibari ile açılacak ama gerekli tedbirleri alalım dedi. Bizde genelgeye uyarak kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık. Mesafeleri ayarlamaya çalıştık. Girişte dezenfektan, ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayan arkadaşlara maskeleri takıldı" dedi.

Arslan, cansız manken fikrinin ortağından çıktığını ifade ederek, "Normal de takı takımında kutuya atılacak denildi ama bizim Türk gelenek ve göreneklerinde damada ve geline takılacağı için bu şekilde değerlendirelim dedik. Ortağım bir fikir üretti. Bize de uygun ve değişik geldi. Böyle bir şey yapalım dedik. Hem sosyal mesafeyi koruduk hem de gelin ve damat arasındaki teması engelledik. Güzel oldu yani" diye konuştu.

Kaynak: İHA