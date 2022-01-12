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Takibe alıp tacizde bulunmak istediği kadın tarafından bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Takibe alıp tacizde bulunmak istediği kadın tarafından bıçaklandı Malatya'da takibe alarak taciz etmeye çalıştığı genç kadın tarafından bıçaklanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

MALATYA (İHA) - Takibe alıp tacizde bulunmak istediği kadın tarafından bıçaklandı

MALATYA - Malatya'da takibe alarak taciz etmeye çalıştığı genç kadın tarafından bıçaklanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Caddesi 1. Ara Çıkmazı üzerindeki bir durakta hastaneye gitmek için otobüs bekleyen İ.K.'ye aracı ile yaklaşan M.B. genç kadını taciz etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken, M.B., peşinde gittiği İ.K.'yi taciz etmeyi sürdürdü. Ara bir sokağa girdiklerinde M.B., genç kadına saldırırken, İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B.'yi bacağından yaraladı. Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken, yaralı şahıs ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.B.'nin daha önceden de İ.K.'ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarından polis ekiplerine belirtilirken, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Takibe alıp tacizde bulunmak istediği kadın tarafından bıçaklandı

Takibe alıp tacizde bulunmak istediği kadın tarafından bıçaklandı

Takibe alıp tacizde bulunmak istediği kadın tarafından bıçaklandı

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