Takibe alınan kamyonette uyuşturucu madde bulundu
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Takibe alınan kamyonette uyuşturucu madde bulundu

Takibe alınan kamyonette uyuşturucu madde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de takibe alınan bir kamyonette uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de takibe alınan bir kamyonette uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içinde satılmak için uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi alınan bir kamyoneti takibe aldı. Söz konusu aracın tespitine ve bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında kamyonet, Ankara - Eskişehir çevreyolu üzerinde ele geçirildi. Kamyonette yapılan aramalarda 256,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kamyonetle birlikte yakalanan şüpheli S.O., hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Takibe alınan kamyonette uyuşturucu madde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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