Takı satan kadınlardan davullu zurnalı eylem

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takı tasarım yapıp satışını yapan ve Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından tezgahları kaldırılıp başka yere gönderilmeye çalışılan kadınlar eylem yapıp belediye başkanını protesto etti.

Kdz. Ereğli ilçesi sahil bandında kendi yaptıkları takı tasarım ürünlerini satarak geçimlerini sağlamaya çalışan 44 kadın, Kdz. Ereğli Belediyesinin kendilerini sahilin en ücra köşesine gönderdiğini belirterek durumu protesto etti. CHP'li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile görüşmek istediklerini ancak kendisine ulaşamadıklarını belirten kadınlar eski satış yerlerinde yada belediyenin göstereceği daha uygun bir yerde kalmayı talep ettiklerini ifade etti. Bu akşam eski satış yaptıkları noktada toplanan kadınlar davullu zurnalı eylem yapıp Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın uygulamasına tepki gösterdi.

Ellerinde "Hak, emek, iş, adalet" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, sahilde gezen halktan da destek istedi. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve yetkili birimlere talepleri ile halkın desteğini içeren kampanya başlatan kadınlar iki günde 2 bin 500 imzaya ulaştı. Yaklaşık 3 saat süren eylem boyunca takı tasarım yapıp bunları satarak geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlara sahilde gezen yüzlerce vatandaş ta imza vererek destek oldu. Eylem yapan kadınlar adına gazetecilere açıklamalarda bulunan kadın esnaf kendileri için yapılan tezgahların küçük olduğunu ve gösterilen yerde satış yapmalarının imkansız olduğunu söyledi.

CHP'li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a seslenen kadınlar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Belediye Başkanımız, sıcağın altında bir anda yağan yağmura karşı ürünlerimizi korumak adına onların üstünü örtüp, kendimizi mağdur ettiğimiz günleri bizler yaşadık. Öngördüğünüz yerde, yapılan standın tentesi, ne bizleri ne de ürünleri güneşten ve yağmurdan korumaz. 44 emekçi insana 1.60 cm olan stantların, 2 kişinin kullanmasını istiyorsunuz. 80 santimlik yere ne koyabileceğiz ki, o atıl yerde satış yapabilelim. Orada öncelikle ne bizlerin ne de ürünlerimizin güvenliği söz konusu değildir. Sağladığınız tezgahların elektriğini kullanabilmemiz için aboneliğin üzerimize alınmamız söylendi. Biz o atıl yeri istemiyoruz. Halkın aktif gezdiği sahil bandında tezgah sayılarının arttırılmasını talep ediyoruz. Yıkıcı değil yapıcı olmak istiyoruz. Sayın Başkanımız, sizinle görüşmek istiyor, bizi dinleyeceğinizi umuyoruz."

Eylem sırasında Kdz. Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri tezgah açılmaması için nöbet tutarken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kadınlar seslerinin duyulması ve haklarının verilmesi için eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA