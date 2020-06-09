Take-Two'ya Göre GTA 5'in Başarısı GTA 6'yı Engellemiyor
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Take-Two'ya Göre GTA 5'in Başarısı GTA 6'yı Engellemiyor

Take-Two Interactive, yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu. Grand Theft Auto 5'in başarısı Grand Theft Auto 6'nin çıkışı için bir engel değilmiş.

Take-Two'ya Göre GTA 5'in Başarısı GTA 6'yı Engellemiyor
09.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:52

Take-Two Interactive, yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu. Grand Theft Auto 5'in başarısı Grand Theft Auto 6'nin çıkışı için bir engel değilmiş.

Grand Theft Auto 5, artık çok eski bir oyun olmasına rağmen Take-Two Interactive ve Rockstar Games için para basma makinesi görevi gördüğünü bilmeyen kalmamıştır. Satış listelerinde halen üst basamaklarda yer almasının yanı sıra Grand Theft Auto Online en popüler çok oyunculu oyunların arasından ayrılmıyor.

Her ne kadar satış başarısı yıldan yıla artarak bizleri şaşırtmaya devam ediyor olsa da, Grand Theft Auto 6 duyurusunun beklentisi artık en üst seviyeye çıktı. Ancak diğer yandan, sıradaki oyunun mevcut başarıyı baltalamaması için olası bir şekilde bekletildiği yönünde bir takım endişeler de yok değil.

GTA 5'in Başarısı GTA 6'yı Engellemiyor

Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick ise bu endişenin yersiz olduğunu düşünüyor. BASDC (Bernstein Yıllık Stratejik Kararlar Konferansı) sırasında yapılan röportajda konuşan Zelnick, duyurusu yapılmamış projeler hakkında herhangi bir planı açık etmeden başka bir Take-Two Interacitve fikri mülkiyetini örnek vererek yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu.

Verdiği örnek ise NBA 2K Online hizmetiyle ilgiliydi. Çıkışıyla birlikte aynı Grand Theft Auto Online gibi popüler hale gelmiş. Yıllar sonra bile bu popülaritesini kaybetmemiş olmasıyla birlikte şirketin en çok gelir elde ettiği hizmetlerden bir tanesi olmuş. Tüm bu başarıya rağmen NBA 2K Online 2 de oyuncuların beğenisine sunulmuş. Her ne kadar NBA 2K Online 2 ilkinden daha büyük bir başarı elde etmiş olsa da, Şu zamanda her iki hizmet de büyük çaplı hayran kitlesi ile aktif yaşamlarına devam ediyorlar.

Verdiği örnek ile Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick tarafından anlatılmak istenen şu ki, Grand Theft Auto 5 oyununun başarısı Grand Theft Auto 6 için bir engel teşkil etmiyor ve çıkışının ertelenmesi için de bir neden değil. Bununla birlikte Zelnick, mevcut şekilde yola devam etmenin rekabet ettikleriniz tarafından bertaraf edilmeye çok yakın olduğunuz anlamına geldiğini düşünüyor.

Bu röportaj sonrasında elbette Grand Theft Auto 6 oyununun ne zaman duyurulacağını daha bir merak eder olduk. Şirket önümüzdeki beş yıl içerisinde doksan üç oyunu satışa sunacağını açıklamıştı. Bu oyunların arasında sıradaki oyunun bulunduğundan son derece eminiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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