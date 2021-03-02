Take-Two Interactive, Rockstar Games'in tek oyunculu oyun stratejisini açıkladı

Rockstar Games ve 2K Games'in ana şirketi olan Take-Two Interactive, hem oyuncuların tek başına oynaması hem de başka oyuncularla oynanmaya devam edecek gelişmelerin olacağını ifade etti.

GTA Online ve Read Dead Online gibi oyunları kapsayan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Take-Two CEO'su şirketin kazançlarının da göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

ROCKSTAR GAMES HER ALANDA KULLANICIYI MEMNUN EDECEK

Geçtiğimiz zamanlarda GTA Online ve Red Dead Online gibi çok oyunculu oyunlarla adından bahsettiren stüydo, oyuncuların tek oyuna odaklanması ile ilgili de vaatlerde bulundu. Konuya ilişkin bir konuşmasında Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, GTA Online'daki iyi başarılarına rağmen geleceğe dönük hikaye modlarına önem veren ve tek başına oynamak isteyen oynuculara odaklanarak iyi bir stüydo olmaya devam edeceklerini söyledi.

Zelnick, stüdyonun bu alanda ilerleme amacı olduğunun, GTA 5 gibi oyunların tek başına oynanan oyun modeli olduğunun fakat bunun yanında çok oyunculu bir alan sunulduğundan da söz etti ve "Rockstar Games'deki arkadaşlar, sağlam tek oyunculu deneyimler ve hikaye odaklı serüvenler yaratmayı amaçladı. Rockstar her zaman harika hikayeler ve harika tek oyunculu deneyimlerle tanındı ve daha sonra, son yıllarda büyük bir çok oyunculu sistemi fırsat olarak geliştirdi" dedi.