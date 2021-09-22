Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de hem yerel hem de küresel yatırım fonlarının, melek yatırım ağlarının aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türkiye, pek çok uluslararası yatırımcının odağındaki ülkelerden biri." dedi.

Kacır, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye'den ve dünyadan girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde konuştu.

Kacır, "Otomotiv sektörünün büyük bir hızla dönüştüğü, elektrikli otomobillerin hızla hayatımıza girdiği, otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı, ki muhtemelen 5-10 yıl sonrasında her birimiz sürücüsüz otomobillerle seyahat ediyor olacağız. Belki sportif amaçlı ya da keyif amaçlı direksiyona geçtiğimiz olacak ama otomobiller, aslında yürüyen bilgisayarlar haline gelecek." diye konuştu.

Bağlantılı araç teknolojilerinin hızla geliştiği, otomobillerin bütün nesnelerle, çevre unsurlarıyla, birbirleriyle haber leştiği bir döneme girildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Biz başka ülkelerin izinden gitmek yerine, onların 100 yıla yakın bir zamandır yüzlerce milyar dolar harcayarak, on binlerce insan çalıştırarak geliştirdikleri teknolojilerin peşinden gitmek yerine, bu yükselen alanlara yönelerek bu paradigma değişimini yakalamayı hedefliyoruz. Benzer bir fırsat penceresi sağlık teknolojilerinde de var. Biliyorsunuz 90'lı yıllarda insan genom haritası projesi başlatıldı ve 10 yıla yakın süren bu projeye yaklaşık 3 milyar dolar araştırma kaynağı ayrıldı. Nihayetinde insan genom haritası çıkarılmış oldu. Ama artık herhangi birimizin gen haritası, çok kısa bir zaman içerisinde çok daha makul maliyetlerle çıkarılabiliyor. Bu, tıpta kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının önünü hızla açmakta. Belki 1-2 yıl sonra yapacağımız bir sunumda daha büyük bir ivmeyle aslında bu alanda gelişen şirketlerin değerlerinin yükseldiğini görüyor olacağız."

"Uzay alanında da büyük bir fırsat penceresi görüyoruz"

Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki dönem birtakım makro hedefleri kamuoyunun, toplumun, gençlerin önüne koymayı çok önemsediklerini ifade ederek, "Bunlardan biri Milli Uzay Programı'mız. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıllık Milli Uzay Programı'mızı ilan etti ve bu program kapsamında başta Ay'a 2023 yılında ilk teması gerçekleştirmek olmak üzere pek çok iddialı projeye inşallah yine bu milletin fertleriyle, gençleriyle ve şirketlerimizle, teknoloji kurumlarımızla imza atıyor olacağız." dedi.

Uzay alanında da büyük bir fırsat penceresi gördüklerini ve savunma sanayindeki başarının bir benzerini uzay teknolojilerinde elde etmeyi hedeflediklerini kaydeden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5G ve ötesi teknolojilere, bağlantı teknolojilerine çok önem veriyoruz. Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi desteğini bu alana sunuyoruz. Startuplarımız, KOBİ'lerimiz ve yine büyük ölçekli teknoloji şirketlerimiz bir arada çalışıyor. Türkiye, 5G'ye milli imkanlarıyla geçmek üzere büyük bir hazırlık yürütüyor. Aynı zamanda global şirketlerin Türkiye'de AR-GE yapmasını önemsiyoruz. Onları da destekliyoruz ve bu AR-GE çalışmalarından çıkacak yeni teknoloji filizlerine, filiz şirketlerine çok değer veriyoruz. Bu global şirketlerin bazıları ileri düzeyde AR-GE çalışmalarını ülkemizde yürütüyorlar. Bir yandan da Türkiye'nin en ileri araştırma merkezlerini ulusal araştırma altyapıları haline getiriyoruz. Buralardan da derin teknoloji startuplarının doğmasına katkı vermeye çalışıyoruz."

"Üretim altyapılarının dijital dönüşümü stratejik hedeflerimiz arasında"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Kacır, üretim altyapısını da göz ardı ederek bir yol haritası çıkarmayı doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu altyapıların hızla dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi de stratejik hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu dijital dönüşüm potansiyelinin de dijital dönüşüm teknolojilerinde yeni Türk startuplarının doğmasına vesile olacağına inanıyoruz." dedi.

Girişim ekosisteminin en isabetli finansman yönteminin girişim sermayesi yatırımları, fon yatırımları ve melek yatırımcılar olduğunu aktaran Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanda yine iddialı bir hedef ortaya koymuştuk. 2023 için koyduğumuz hedefi henüz 2021'in ilk 6 ayında aslında gerçekleştirmiş olduk. Görüyoruz ki bu ivme artık kaybolmadan devam edecek. Önümüzdeki dönemde buna benzer yatırımların artması için yine kamu enstrümanlarını güçlendirici yönde kullanmaya gayret edeceğiz. Türkiye'de hem yerel hem küresel yatırım fonları, melek yatırım ağları çok aktif olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye, pek çok uluslararası yatırımcının odağındaki ülkelerden biri."

"Milli ve özgünseniz bu sizi hür kılar"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da her şeyden önce milli ve özgün olmayı çok önemsediklerini ifade ederek, "Milli ve özgünseniz bu sizi hür kılar, otantik yapar, farklılaştırır. Siz artık kopya edilemezsiniz. O zaman istediğinizi tedarikçi, iş partneri olarak seçebilir, istediğinize lisans satabilirsiniz. Bu sizi hızlı kılıyor ve hız bu işte çok önemli. Bizim yarışımız eğer hız ise çevik organizasyon şekli ve kararların hızlı alınacağı bir ortamın yaratılması çok önemli." diye konuştu.

Kullanıcı merkezli olabilmek için küresel dünyayı anlayabilmeye ihtiyaç olduğunu aktaran Karakaş, "Çünkü her sene on binlerce kullanıcının beğenisini kazanmak durumundayız. Bizim hedef pazarımız ihracatta Avrupa ise şimdiden orayı anlamaya başlamamız gerekiyor. Gemlik'te kurduğumuz tesisimiz Avrupa'nın en temiz tesisi. Dünyanın en temiz tesislerinden bir tanesi." dedi.

?