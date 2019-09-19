Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi ödül töreni

19.09.2019 22:41

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapsamında, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi düzenlendi. Zirvenin ödül törenine Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

Kaynak: AA