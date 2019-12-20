Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlattı.
20.12.2019 00:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:31
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv
üreticileri hakkında soruşturma başlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com