Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda
Haberler » Dünya » Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda - Haberler

Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlattı.

20.12.2019 00:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:31
Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle Audi, Toyota ve Honda'ya ceza kapıda

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv


üreticileri hakkında soruşturma başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler