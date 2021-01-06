Takasbank Tüzel Kişi Kimlik Kodu portalı yenilendi
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Takasbank Tüzel Kişi Kimlik Kodu portalı yenilendi

06.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:53
Takasbank Tüzel Kişi Kimlik Kodu portalı yenilendi

Takasbank, yenilenen Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Türkiye Portalı ile tüzel kişilere daha hızlı ve daha kolay başvuru hizmeti sunmaya devam ediyor.

Takasbank, yenilenen Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Türkiye Portalı ile tüzel kişilere daha hızlı ve daha kolay başvuru hizmeti sunmaya devam ediyor.

Takasbank açıklamasına göre, yenilenen internet sitesi ile LEI başvuruları, artık daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Tüzel kişi bilgilerinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden otomatik olarak alınarak LEI sistemine aktarıldığı yeni ve kullanıcı dostu arayüzü ile çok daha pratik başvuru yapılabiliyor.

Tüzel kişiler, www.leiturkiye.com internet sitesi üzerinden LEI kodu yeni başvuru, yenileme, transfer, izleme ve güncelleme işlemlerini hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştiriyor.

Takasbank, LEI başvurusu gerçekleştiren yerel ve yabancı tüzel kişiler için bu kodları ISO 17442 standartlarına uygun olarak üretiyor. Daha önceden LEI kodunu başka bir ülkede yerleşik yetkili kuruluşlardan temin etmiş olan yerel ve yabancı tüzel kişiler, yenileme maliyetindeki avantajı değerlendirerek LEI kodlarını Takasbank'a ücretsiz olarak taşıyabiliyor.

Takasbank, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İngiltere, İsveç'in de aralarında bulunduğu 16 ülkede yerleşik tüzel kişilere LEI kodu tahsis ediyor.

LEI nedir ve nerelerde kullanılır?

Finansal piyasalarda işlem yapan şirketlere özgü kimlik numarası niteliğinde olan LEI kodu, özellikle tezgah üstü türev işlemlerinin daha etkin ve risksiz bir yapı içinde gerçekleştirilmesinin sağlanması çerçevesinde veri depocusu kuruluşlara yapılan raporlamalarda önemli bir rol oynuyor.

Türkiye'nin yasal mevzuatına göre her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesine taraf kuruluşlar ile sermaye piyasası aracı ihraç eden şirketlerin LEI kodu alması zorunlu.

20 haneden oluşan LEI kodu, sadece tahsis edilen tüzel kişiye ait olup ulusal ve uluslararası düzeyde geçerlilik sağlayan bir kimlik numarası. LEI kodunun gelecek dönemlerde başta bankacılık olmak üzere birçok farklı alanda kullanılacağı düşünülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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