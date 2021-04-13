Takasbank Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Hizmeti uygulamaya geçti
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Takasbank Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Hizmeti uygulamaya geçti

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Takasbank Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Hizmeti uygulamaya geçti

Takasbank, Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Hizmetini uygulamaya aldı.

Takasbank, Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Hizmetini uygulamaya aldı.

Takasbank'tan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ekim 2019 tarihli Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği'nde, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolüne ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tebliğde, Takasbank'ın "emanet yetkilisi" olarak yetkilendirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tebliğ hükümleri kapsamında, kitle fonlama platformları adına açılacak hesap altında girişim/girişim şirketi adına toplanan fonlar kampanya süresince bloke edilecek, kampanyanın başarılı olması ve girişim/girişim şirketinin ihraç ettiği payların yatırımcılara dağıtılması sonrasında toplanan fonlar girişim/girişim şirketine aktarılacaktır. Kampanyanın başarısız olması halinde ise kampanya sonunda toplanan fonlar ilgili yatırımcılara iade edilecektir. Buna ek olarak, hizmet kapsamında yatırımcı ödemeleri tüm banka kredi kartları ve EFT yöntemi üzerinden gerçekleştirilebilecek olup 48 saat içerisinde hiçbir gerekçe olmaksızın cayma hakkı imkanı bulunmaktadır."

Takasbank'ın "emanet yetkilisi" olarak hizmet vermeye başladığı bildirilen açıklamada, platformların SPK tarafından listeye alınmalarıyla birlikte fonlamaların bloke edilmeye başlanacağı aktarıldı.

Takasbank'ın emanet yetkilisi olarak hizmet verdiği platform listesine https://www.takasbank.com.tr/tr/uyelik/takas-sistemi-uyeleri adresinden erişim sağlanabildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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