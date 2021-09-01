"Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu", Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devrede
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"Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu", Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devrede

'Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu', Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devrede
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Teminat...

Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) ile entegre çalışan "Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu" üzerinden kabulüne bugün itibarıyla başlandı.

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, Kamu İhale Kanunu ve e-teminat mektuplarının muhasebe birimlerine iletilmesine ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle Kamu İhale Kanunu kapsamında idarelere sunulan geçici teminat mektuplarının iletilmesi, saklanması, tazmini ve iadesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren Takasbank tarafından gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi.

Bu kapsamda tüm teknik ve altyapı geliştirmeleri ile test süreçleri tamamlanarak Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen EKAP ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen ETMP ile entegre çalışan "Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu" üzerinden kabulüne bugün itibarıyla başlandı.

"Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu" sayesinde; geçici teminat mektuplarının elektronik olarak kabulüne, raporlanmasına, iade, tazmin ve vade uzatma taleplerinin iletilmesine imkan sağlanmış olacak. Proje ile birlikte, fiziksel teminat mektubu ile yürütülen süreçlerin dijitalleşmesinin önü açılacak, bankacılık sektörünün en yaygın ve geleneksel ürünlerinden biri olan teminat mektubunun teslim ve takip süreçleri tamamen elektronik ortamda gerçekleşecek.

Açıklamada, Takasbank'ın para ve sermaye piyasalarında sahip olduğu teminat ve risk yönetimi hizmetlerindeki tecrübesini, kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmalarına başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarıyla yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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"Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu", Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devrede - Haberler Ekonomi
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