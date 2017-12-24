Takas Pazarıyla Tüketim Çılgınlığına Dikkat Çekildi

Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde kurulan takas pazarı ile günümüzde giderek yükseliş gösteren 'Tüketim Çılgınlığı' konusuna dikkat çekildi.



Tepebaşı Gençlik Merkezleri Üstünüze Afiyet Gönüllü Ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, her zaman olduğu gibi yine para kullanılmadı. Etkinlikte ikinci el eşyaların takas usulüyle el değiştirmesi sağlandı. Etkinliğe ilgi yoğun olurken kurulan tezgahların üzerindeki eşyalar, takas yöntemi ile yeni sahiplerine ulaştırılmış oldu. Kullanılmayan eşyalarını pazara getirenlere takas kuponu verilirken katılımcılar yine bu kuponlarla yeni eşyalarını aldı.



İkinci el eşyaların takas yöntemi ile yeniden sahiplendirilmesini hedefleyen "Üstünüze Afiyet-İkinci El Eşya Takas Pazarı" etkinliğine her ürün kabul edilmiyor. Kullanılmayacak durumda olan eşyalar etkinliğe alınmazken, yaklaşan yeni yıl öncesi tırmanan alışveriş ve tüketim çılgınlığına da dikkat çekilmesi amaçlandı.



Öte yandan pazarda kullanılan kuponların Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Geri Dönüşüm Atölyesi'nde geri dönüştürülerek üretildiği etkinlikten artan ürünler ise, 'Açık Pazar' isimli etkinlik ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. - ESKİŞEHİR