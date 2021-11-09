Taiz Valisi, BM Yemen Özel Temsilcisinden kapalı yolların açılmasını istedi

Yemen'in Taiz Valisi Nebil Şemsan, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'e Taiz'e giden ve yıllardır kapalı olan ana yolların açılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Vali Şemsan ile Grundberg, Taiz'de bir araya geldi.

Şemsan, görüşmede, Taiz'in müzakerelerde ve BM oturumlarında konumunun güçlendirilmesi ve Husi milislerin uyguladığı ablukanın hafifletilmesi açısından bu ziyaretten olumlu sonuçlar beklediklerini kaydetti.

Vali Şemsan, ana yolların açılması, insan ve mal hareketinin kolaylaştırılması, el-Muha Limanının açılması ve Taiz halkının temel haklarını elde etmesi için Husilere baskı uygulanması yoluyla kent halkının sıkıntılarının hafifletilmesini istedi.

Grundberg ise Taiz'e gerçekleştirdiği ziyaretle, Yemen'deki çatışmaları sona erdirecek kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

SABA'daki bir diğer habere göre, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de geçici başkent Aden'de ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldi.

Görüşmede, Husilerin sivillere ve yerlerinden edilmişlere yönelik saldırıları ile Husiler ve Tahran'daki destekçilerini caydıracak yaptırımların uygulanması zorunluluğu ele alındı.

Abdulmelik görüşmede, Husiler ile İran'ı, ülkenin orta kesimindeki Marib iline yönelik saldırılarını durdurması için yapılan tüm çağrılara karşı uzlaşmaz bir tavır takınmakla suçladı.

Başbakan Abdulmelik, barışa giden yolun güç dengelerinin ve uluslararası bölgesel güçlerin bu uzlaşmaz tavrı ele alışlarının değişmesinden geçtiğini dile getirdi.

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