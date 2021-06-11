Taiz kentine yönelik kuşatmanın uluslararası müzakere masasında olmaması protesto edildi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, yolsuzluk ve Husilerin şehre dayattığı kuşatmanın uluslararası müzakere masasında olmaması protesto edildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, yolsuzluk ve Husilerin şehre dayattığı kuşatmanın uluslararası müzakere masasında olmaması protesto edildi.

Yemenli aktivistlerin çağrısıyla şehrin merkezindeki Cemal Caddesi'nde düzenlenen eyleme yüzlerce kent sakini katıldı.

Ülkedeki krizi çözmek için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki müzakere masasında "Taiz kuşatması" dosyasının bulunmamasına tepki için slogan atan eylemciler, yolsuzluğun artmasını da protesto etti.

Eylemciler ayrıca kentteki yerel yönetim binası önünde çadırlar kurarak, talepleri gerçekleşene kadar bulundukları yerden ayrılmayacaklarını ifade etti.

Yemen hükümetinin denetimi altındaki Taiz kentinde, yaklaşık 3 haftadır yolsuzluk ve yaşam şartlarını protesto amaçlı gösteriler yaşanıyor. Valilik, 1 Haziran'da aldığı kararla elektrik ve ulaşım müdürlerinin görevini askıya almıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD ve Umman gibi ülkeler, yıllardır süren Yemen krizini çözmek için yoğun müzakerelere öncülük ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı