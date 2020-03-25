Taipei Game Show 2020 Resmi Olarak İptal Edildi COVID-19 tehdidinin yavaş yavaş oyun dünyasına etkisini görmeye başladığımız zamanlarda, Overwatch League Çin karşılaşmalarını iptal edilmesinden sonra Taipei Game Show 2020 fuarının ertelendiği haberini almıştık.

COVID-19 tehdidinin yavaş yavaş oyun dünyasına etkisini görmeye başladığımız zamanlarda, Overwatch League Çin karşılaşmalarını iptal edilmesinden sonra Taipei Game Show 2020 fuarının ertelendiği haberini almıştık.

Organizasyon komitesi tarafından alınacak olan önlemler konusunda katılımcılar detaylı olarak bilgilendirilmişlerdi. Ne var ki etkinlik alanının girişinde vücut sıcaklığı ölçümünü ve maske takma zorunluluğunu kapsayan bu önlemler, bazı katılımcıların fuara gelmekten vazgeçme kararı almalarına neden olunca organizasyon da fuarı ileri bir tarihe kaydırmak zorunda kalmıştı.

Yeni belirlenen tarihe göre Taipei Game Show 2020 fuarı için 25 - 28 Haziran 2020 tarihlerinin arası seçilmişti. Ancak salgının yarattığı gerilimin devam ediyor. Bununla birlikte Taiwan CDC (Hastalık Kontrol Merkezi), en az yüz katılımcının olacağı tüm iç mekan etkinliklerinin durdurulmasını kapsayan kurallar koymuştu.

Organizasyon komitesi, sağlık ve güvenliğe ilişkin olarak katılımcıların çoğu katılımcı ile yapılan istişare sonucunda Taipei Game Show 2020 fuarını ve Asia Pacific Game Summit'i iptal etme kararının alındığını duyurdu.

Bildiğiniz gibi 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u yaygın hastalık olarak tanımlamıştı. Şu ana kadar her iki etkinliğin de düzenleneceği Tayvan'da iki yüz otuz beş hastanın olduğu onaylandığını söyleniyor.

Son olarak, yapılan iptal duyurusuna ek olarak, organizasyon komitesi güncel duyuruları ve haberleri paylaşabilmek için çevrimiçi Online Business Matching Event ve Taipei Game Show LIVE! etkinliklerinin hazırlıklarını yapıyor. Daha fazla detayın ilerleyen zamanlarda paylaşılması bekleniyor.