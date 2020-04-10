Tailwind Havayolları’ndan Covid-19 salgınına uçuş desteği
Koronavirüs sebebiyle başka ülkelerde mahsur kalan insanları tahliye ederek sevdiklerine kavuşturan Tailwind Havayolları, mücadeleye destek amacıyla uçaklarını kargo taşımacılığı için hizmete sundu.
10.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:27
Koronavirüs sebebiyle başka ülkelerde mahsur kalan insanları tahliye ederek sevdiklerine kavuşturan Tailwind Havayolları, mücadeleye destek amacıyla uçaklarını kargo taşımacılığı için hizmete sundu.
Kaynak: Dunya.com