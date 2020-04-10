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Koronavirüs, Ekonomi

Tailwind Havayolları’ndan Covid-19 salgınına uçuş desteği

Koronavirüs sebebiyle başka ülkelerde mahsur kalan insanları tahliye ederek sevdiklerine kavuşturan Tailwind Havayolları, mücadeleye destek amacıyla uçaklarını kargo taşımacılığı için hizmete sundu.

10.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:27
Tailwind Havayolları’ndan Covid-19 salgınına uçuş desteği

Koronavirüs sebebiyle başka ülkelerde mahsur kalan insanları tahliye ederek sevdiklerine kavuşturan Tailwind Havayolları, mücadeleye destek amacıyla uçaklarını kargo taşımacılığı için hizmete sundu.

Kaynak: Dunya.com

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