Tails of Iron İçin Çıkış Tarihi Açıklandı
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Tails of Iron İçin Çıkış Tarihi Açıklandı

Tails of Iron İçin Çıkış Tarihi Açıklandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Yayıncı United Label, RPG macera oyunu Tails of Iron'ın 17 Eylül'de Steam, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için hem fiziksel hem de dijital olarak çıkış yapacağını duyurdu.

Yayıncı United Label, macera oyunu Tails of Iron'ın 17 Eylül'de , PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için hem fiziksel hem de dijital olarak çıkış yapacağını duyurdu.

Tails of Iron bizleri, fare ve kurbağa krallıkları arasında yıllardır kanlı savaşların sürdüğü fantastik bir dünyaya doğru bir yolculuğa çıkaracak. Ana karakter, bu güçlerden ilkinin tahtının varisi olan kemirgen bir Redgi olacak. Ülkesi uğursuz bir amfibi istilasının kurbanı olduğunda, kahramanın bir kılıç kapmak ve işgalcilerin lideri Greenwart'a ulaşmaya çalışmaktan başka seçeneği yok.

Tails of Iron Nasıl Bir Oyun Olacak?

Tails of Iron yandan görünümlü bir oyun olacak. Oyun bize altı farklı biyomdan oluşan geniş bir arazi sunacak. İçinde dolaşarak, hikayeyi ilerleten görevleri tamamlıyoruz, çeşitli yan görevler gerçekleştiriyoruz ve çeşitli gruplar için siparişleri tamamlıyoruz.

Düşmanlarla savaşmak oyunda çok önemli bir rol oynayacak. Yolumuzda, kana susamış böcekler, büyümüş kurtçuklar veya kurbağalar gibi yaratıklar olacak. Dinamik çarpışmalar sırasında sadece refleksler ve el becerisi değil, aynı zamanda sistemi kavramak da çok önemli rol oynayacak.

Her düşmanın belirli bir davranış kalıbı ve ayrıca keşfedilmesi zaferin terazisini lehimize çevirebilecek potansiyel zayıf noktaları olacak. Bu özellikle boss savaşlarında geçerli olacak. Geniş bir soğuk ve menzilli silah cephaneliği kullanarak düşmanları ortadan kaldırabileceğiz. Kılıç en çok yönlü silah gibi görünse de, ağır bir baltanın ya da tam tersine hafif bir mızrağın daha iyi çalışacağı zorluklarla dolu bir oyun olacak.

Kaynak: Turkmmo

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