TAİK Başkanı Yalçındağ: "Türkiye-ABD ilişkilerinde diyaloğa ve diplomasiye şans tanınmalı"
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TAİK Başkanı Yalçındağ: "Türkiye-ABD ilişkilerinde diyaloğa ve diplomasiye şans tanınmalı"

12.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:23
TAİK Başkanı Yalçındağ:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, iki ülke arasındaki ilişkilerde diyaloğa ve, diplomasiye şans tanınması gerektiğini belirterek, "Umarız ABD ile ilişkilerde diyalogun, diplomasi dilinin hakim olmasına yönelik atılan bu adımlar...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, iki ülke arasındaki ilişkilerde diyaloğa ve, diplomasiye şans tanınması gerektiğini belirterek, "Umarız ABD ile ilişkilerde diyalogun, diplomasi dilinin hakim olmasına yönelik atılan bu adımlar hak ettiği karşılığı bulur." ifadesini kullandı.

Yalçındağ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD'den yapılan bütün beyanların S-400 dosyasının yeni ABD yönetimi için Türkiye politikasında öncelikli konu olduğunu gösterdiğini bildirdi.

"Kabul edelim ki, her açıdan son derece zor bir mesele var karşımızda. Ancak zor diye sorunlar çözümsüzlüğe bırakılamaz." ifadelerini kullanan Yalçındağ, çözüm için yaratıcı formüllerin bulunması gerektiğini vurguladı.

Yalçındağ, bu gibi meselelerin oturup konuşularak halledilebileceğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Elbette biz de Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu soruna çözüm bulunması için müzakerelere kapıyı açan, müzakere zemini yaratacak iyi niyetli beyanları olumlu karşıladık. Çözüm yönünde getirilen bu tür yapıcı yaklaşımları önemsiyoruz.

Diyaloğa, diplomasiye şans tanınması gerektiğine inanıyoruz. Umarız ABD ile ilişkilerde diyalogun, diplomasi dilinin hakim olmasına yönelik atılan bu adımlar hak ettiği karşılığı bulur. Elbette ABD de ülkemizin hassasiyetlerini dikkate almalı, bu çerçevede Türkiye'nin YPG konusundaki beklentilerine muhakkak karşılık vermelidir. Ancak bütün bunların konuşulabilmesi için iki müttefikin bir an önce diyalog kanallarını çalıştırmaları gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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