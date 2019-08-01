TAİDER ve Deloitte aile şirketlerindeki iyi yönetim uygulamalarını tartıştı

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve Deloitte Türkiye tarafından düzenlenen "Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları" konulu toplantıda bir araya gelen aile şirketleri yöneticileri ile gelecek nesil yöneticileri, aile şirketlerinin kurumsallaşma yolculuğunda ardıl planlama, çeviklik ve inovasyon, nesiller arası iletişim ve sosyal girişimcilik konu başlıklarında deneyim ve bilgi alışverişinde bulundular.

Panel formatındaki toplantının oturum yöneticiliğini Deloitte Private Türkiye Program Lideri Ali Çiçekli üstlenirken; konuşmacılar arasında, Lila Group Genel Müdürü Alp Öğücü, Arkas Holding Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci yer aldı.

Etkinliğin hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştiren TAİDER İl Temsilciliklerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan; "TAİDER kuruluşunun 7. yılında Türkiye'yi kucaklayan bir dernek olmayı başarmış durumda. Özellikle İl temsilciliği yapılanmalarımızla Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimize daha yakından temas ediyoruz. Ülkemiz aile işletmeleri için bir şemsiye platform olarak; organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi ortak paydada buluştuğumuz kurum ve kuruluşlarla iş birliklerimizi güçlendiriyoruz. İş birliği için Deloitte Türkiye'ye, etkinliğimiz için bu kültürel mekanı kullanımımıza tahsis eden EGİAD'a ve tüm katılımcılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TAİDER İzmir İl Temsilcisi Gülçağ Gençer; "Ülke ekonomimizin can damarı olan aile şirketlerinin güçlenmesi ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi paylaşımının önemine inanarak oluşturduğumuz bu toplantı formatı, aile şirketi sahipleri ve gelecek nesil üyelerinden oldukça ilgi görüyor. İl temsilciliklerinde farkındalık ve bilgilendirme toplantılarımıza devam etmekteyiz. İl temsilciliği bünyesinde 'aileler buluşması, Akademi eğitimleri, sanat etkinlikleri, paneller' gerçekleştiriyoruz. Bugünkü panelimizi ise İzmir'de 150'den fazla katılımcıyla gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle daha fazla aile şirketi sahibine dokunacağımıza inanıyorum" dedi.

Deloitte Private Türkiye Yöneticisi Ali Çiçekli, "Deloitte Private, Deloitte bünyesinde hayata geçirilmiş başta aile şirketleri olmak üzere, halka açık ve çok uluslu firmaların haricindeki firmaların ihtiyaçlarına odaklanan bir programdır." dedi.

Aile şirketlerinde nesiller arası farklılıkları değerlendiren Lila Group CEO'su Alp Öğücü "Lila'da şu anda ben dördüncü kuşağı temsil ediyorum. Yönetim Kurulumuzda hem X kuşağından hem Y kuşağından üyelerimiz var. Elbette zaman zaman anlaşmazlıklar oluyor; çok doğal bir süreç bu… Fakat yapmak istediğiniz işin, sebebini, olmazsa neler olabileceğini, hangi noktalarda avantaj sağlayacağını, hedeflerinizi ve sonuçlarını detaylı bir şekilde açıkladığınız takdirde ortada bir sorun kalmıyor" dedi.

1902 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Arkas Holding Başkan Yardımcısı Bernard Arkas Arkas olarak 1990 sonlarında birkaç önemli kararı birden verdik. Bunlardan ilki kurumsallaşmaydı. Kurumsallaşmanın gereği olarak holdingi kurduk. 2007 yılında ailemizde gelecek nesillere yardımcı olabilmek, onların sorun yaşamasına engel olmak için 'Arkas Aile Anayasası'nı hazırladık. Böylece mesleki know-how, eğitim ve zamanla artan sorumluluklar kademeli bir plan dahilinde gelecek nesile aktarılıyor" dedi.

Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Sadece aile şirketleri değil, tüm şirketler içeriden doğacak olan problemlerle sıkıntıya girebilirler. Bu tip durumlarda, benzer sıkıntıları başka şirketler de geçmiş dönemlerde yaşadıkları için konuya hakim danışmanlara gidebilirler. İş modelinde dış kaynak kullanımına daima açık olmalılar." dedi.

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ise "İnci Ailesi olarak aile, iş ve ortaklık şapkalarını sorunsuz dengeleyebileceğimiz bir aile anayasası oluşturmak ilk adımımız oldu. Bu şapkaları birbirine karıştırmadan aile konularını ailede, iş konularını işte çözmeye özen gösterdik. 1995'te başlayan Aile Anayasası çalışmalarını 3. nesil ile 2007'de revize ettik. Daha sonra şirket kurumsallaşmasında gerekli adımları atarak ortaklık sözleşmelerini ve şirket sözleşmelerini ele aldık. Son olarak bu 3 dokümanı birbiriyle uyumlu hale getirerek hizalanmayı sağladık. Böylece tüm alanlarda oluşabilecek problemlere öngörebildiğimiz kadarıyla önlem almış olduk" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA