TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ALPHAZIRKEL'in Konuğu Oldu

Dünyaya yayılmış ve uluslararası aile işletmeleri arasında iletişim sağlayan, sınırlar ve kültürel geçmişler arasındaki deneyimlerin aktarılmasını hedefleyen ALPHAZIRKEL tarafından hazırlanan program çerçevesinde, TAİDER üyeleri Münih'teki BMW otomotiv üretim tesisleri, BAUER Kompresör İşletmesi ve NYMPHENBURG Porselen Fabrikası gibi köklü geçmişi bulunan aile şirketlerini ziyaret ettiler.

TAİDER üyeleri ALPHAZIRKEL tarafından düzenlenen "Şirket Sahibi Olmak Zor, Gelecek Nesil Olmak İse Daha Zor" başlıklı toplantıda, Alman aile şirketlerinin gelecek nesiller ile ilgili bilgi ve deneyimlerini gözlemleme fırsatı buldu. Toplantıda söz alan konuşmacılar, gelecek nesil üyelerine üniversite eğitiminin ardından, başka şirketlerde staj yaparak kendi şirketlerine hazırlanmayı önerirken, ortak görüş gelecek nesil üyelerinin güçlü yanlarına güvenmesi, alçakgönüllü davranması ve dinlemeyi öğrenmesi oldu. Ziyaret edilen şirket sahibi aile üyelerinden şirket/aile arası ilişkileri ve şirketin devamlılığı için ne tür çalışmalar yapıldığı bilgileri paylaşıldı.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü, Yönetim Kurulu Üyeleri Aysu Dalan Benlioğlu, Mehmet Özcan, Naile Göçen Çukurova ile TAİDER üyeleri Huriye Öğücü, Gülseren Özcan, Meral Ekmekçioğlu ve Fulya Saka'nın katıldığı organizasyonda, T.C Münih Başkonsolosluğu'nu da ziyaret eden katılımcılar, düzenlenen şehir turu ile programlarını tamamladılar.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, ülkemiz aile işletmelerinin yüksek performanslı, uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkemize değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmelerine destek veren, üyelerinin en iyi uygulamaları ve çözüm gerektiren sorunları paylaşabilecekleri, dünyanın önde gelen aile şirketleri ile iletişim kurabilecekleri ve gelecek nesillerini geliştirebilecekleri önder kurumdur. Türkiye'deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesi, ülkemiz ekonomisinin daha sağlıklı ve kalıcı büyümesine destek olmak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur ve 31 ülkede örgütlenmiş İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Business Network International) Türkiye paydaşıdır.