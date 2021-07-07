TAİDEP kapsamında Manisa'dan 3 proje destek alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TAİDEP kapsamında Manisa'dan 3 proje destek alacak

TAİDEP kapsamında Manisa'dan 3 proje destek alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'da düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansı 2021-04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında TAİDEP kapsamında, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Şehzadeler Müzesi ile Tarihe Yolculuk" projesi 4 milyon 700 bin 708,17 TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi "Saklı Cennet Hermos" projesi 2...

Kütahya'da düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansı 2021-04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında TAİDEP kapsamında, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Şehzadeler Müzesi ile Tarihe Yolculuk" projesi 4 milyon 700 bin 708,17 TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi "Saklı Cennet Hermos" projesi 2 milyon 309 bin 705,00 TL, Demirci Belediyesi "Demirci Akıncıları Ulusal ve Uluslararası Milli Bilinç Kamp Merkezi" projesi 1 milyon 817 bin 605, TL destek alması kararlaştırıldı.

Kalkınma Ajansı 2021-04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı Kütahya'da gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Afyonkarahisar Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Çiçek, Kütahya Valisi Ali Çelik, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter Veli Oğuz katıldı.

Toplantıda, 2022 yılı çalışma programı ve bütçe çalışmaları, yönetim kurulu başkan ve başkan vekilliği değişikliği, iki toplantı arası Ajans faaliyetleri ve idari konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca 2021 yılı Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programına başvuran projelerin değerlendirme sonuçları karara bağlandı. Alternatif turizm açısından öne çıkan destinasyonların altyapısının iyileştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılması amacıyla hazırlanan TAİDEP kapsamında 14 projeye 25 milyon TL destek Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olup eş finansman ile birlikte toplam 51 milyon TL'lik yatırım bölgeye kazandırılmış olacak. TAİDEP kapsamında, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Şehzadeler Müzesi ile Tarihe Yolculuk" projesi 4 milyon 700 bin 708,17 TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi "Saklı Cennet Hermos" projesi 2 milyon 309 bin 705,00 TL, Demirci Belediyesi "Demirci Akıncıları Ulusal ve Uluslararası Milli Bilinç Kamp Merkezi" projesi 1 milyon 817 bin 605, TL destek alacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Melisa Döngel Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TAİDEP kapsamında Manisa'dan 3 proje destek alacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:27:50. #1.15#

title