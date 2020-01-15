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Tahvil faizi 3 yılın en düşüğüne geriledi

Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, küresel risk iştahının iyileşmesi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

15.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:51
Tahvil faizi 3 yılın en düşüğüne geriledi

Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, küresel risk iştahının iyileşmesi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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