Tahvil faizi 3 yılın en düşüğüne geriledi
Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, küresel risk iştahının iyileşmesi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.
15.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:51
Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, küresel risk iştahının iyileşmesi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com