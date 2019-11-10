Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde

10.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:14

Merkez Bankasının politika faizini yüzde 14'e çekmesinin yanı sıra enflasyon, jeopolitik ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle Türk lirası varlıklara ilgi arttı. Bu durum da 2 yıllık gösterge tahvil faizinde yüzde 12,20 ile 2 yılın en düşük seviyesinin görülmesini sağladı.