Tahvil faizi 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi

10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:21

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, azalan jeopolitik riskler, Türk lirası varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisi ile düşüşünü sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2019'da politika faizini toplamda 1200 baz puan indirmesi ve enflasyondaki düşüş, gösterge tahvili bileşik faizinin yüzde 26'lardan yüzde 12'nin altına inmesini sağladı.

Tahvil-bono piyasasında haftanın son işlem gününde yüzde 11,29'a kadar gerileyen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, 19 Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Geçen yılın mayıs ayında 523 seviyesine kadar yükselen ülke risk primi (CDS), ekonomiye ilişkin iyimser beklentilerle düşüşe geçerek 300 baz puanın altına geriledi.

ABD ve İran arasındaki tedirginliğin etkisiyle 309 baz puana kadar yükselen CDS, bugün itibarıyla 273 seviyesinde bulunuyor. CDS'lerdeki geri çekilme Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladı.

Analistler, piyasada Merkez Bankası'nın faizi indirimlerine 2020'de de devam edeceği beklentisiyle kısa vadeli tahvillerde de düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA