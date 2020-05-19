TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Kadir Özdemir'den "19 Mayıs" ve Kadir Gecesi mesajı Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Genel Sekreteri Kadir Özdemir, "19 Mayıs" ve Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Genel Sekreteri Kadir Özdemir, "19 Mayıs" ve Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında 1919 yılında özgürlük ateşinin fitilinin ateşlendiği cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilk adım olan Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıldönümünü heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Özdemir ayrıca, vatandaşların, İslam dünyası için bin aydan daha hayırlı olarak Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiş olan Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Kaynak: AA