TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Kadir Özdemir'den "19 Mayıs" ve Kadir Gecesi mesajı
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TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Kadir Özdemir'den "19 Mayıs" ve Kadir Gecesi mesajı

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Genel Sekreteri Kadir Özdemir, "19 Mayıs" ve Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Kadir Özdemir'den
19.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:00

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Genel Sekreteri Kadir Özdemir, "19 Mayıs" ve Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında 1919 yılında özgürlük ateşinin fitilinin ateşlendiği cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilk adım olan Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıldönümünü heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Özdemir ayrıca, vatandaşların, İslam dünyası için bin aydan daha hayırlı olarak Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiş olan Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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