Tahterevallide sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Tahterevallide sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tahterevallide sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:39

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tahterevallide sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kevser Mahallesi'nde oyun parkında bulunan tahterevallideki demir parçanın içine giren kedinin sesini duyan Ahmet Albayrak, yavruyu çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, tahterevallinin demirini keserek kediyi kurtardı.

Kedi yavrusu, sahiplenmek isteyen Ahmet Albayrak'a teslim edildi.

Albayrak, "Nasip olursa artık bu kedi yavrusunu evimizde bakarak büyüteceğiz." dedi.

Tahterevallide sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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