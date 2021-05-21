"Tahtalı Run To Sky" yarışları 5 Haziran'da başlayacak
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"Tahtalı Run To Sky" yarışları 5 Haziran'da başlayacak

'Tahtalı Run To Sky' yarışları 5 Haziran'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Spor

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Tahtalı Run To Sky" yarışları, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Tahtalı Run To Sky" yarışları, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan yarışlar öncesi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya ve organizasyon koordinatörü Polat Dede katıldı.

İlçe Belediyesinin destekleriyle 5-6 Haziran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak yapılacak organizasyona, 12 ülkeden yaklaşık 450 sporcunun katılması bekleniyor.

Ultra Sky, Berg Sky Race, Tahtalı Run To Sky ve Chimera Run etaplarından oluşacak organizasyona Kemer'den start verilecek.

Belediye Başkanı Topaloğlu, yarışların ilçenin tanıtımına katkı sunacağını belirterek, zorlu etaplarda mücadele edecek tüm sporculara başarı diledi.

Organizasyon koordinatörü Dede ise ilk kez 2015'te düzenledikleri ve 46 kişinin katılımıyla hayata geçirdikleri yarışların her yıl daha da büyüdüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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