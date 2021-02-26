Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 4 bin 916 lira ceza kesildi
26.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:20
İzmir'in Menderes ilçesinde avlanmanın yasak olduğu Tahtalı Barajı'nda balık avladığı tespit edilen 2 kişiye, 4 bin 916 lira ceza uygulandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde avlanmanın yasak olduğu Tahtalı Barajı'nda balık avladığı tespit edilen 2 kişiye, 4 bin 916 lira ceza uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Barajı koruma havzasında 2 şüphelinin balık avladığı ihbarını aldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, M.A.E ve H.H.E'nin botla,150 metrelik ağ atarak avlandıklarını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilere, yasa dışı avlanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 4 bin 916 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör