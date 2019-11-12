12.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:22

Hatay'ın Amik Ovası'nı sulayan yapılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajında yükseltme çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından GÖLSU Projesi kapsamında 2017 yılından bu yana başlatılan 9 metre yükseltme çalışmaları tamamlandığında, barajın yüksekliğinin 55,5 metreye çıkması öngörülüyor.

Yüklenici firma yetkilisi Şehmuz Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahtaköprü Barajı'nın gövdesinin 9 metre daha yükseleceğini, kapasitesinin ise 2 milyon metreküpten 4 milyon metreküpe çıkacağını belirterek, "Barajın amacı sadece sulama amaçlıydı, tamamlandığında ise hem sulama amaçlı hem de elektrik üretecek." dedi.

Tahtaköprü Barajı yükseltme çalışmaları tamamlandığında Amik Ovası'nda suya kavuşmayan nokta kalmayacak.

Kaynak: AA