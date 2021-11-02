Tahtaköprü Baraj Gölünde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı - Haberler
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Tahtaköprü Baraj Gölünde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Tahtaköprü Baraj Gölünde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı.

Gaziantep Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, 2021 yılı sonbahar dönemi kapsamında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban hayvanı türleri ile bu türlerin tahmini popülasyonları belirlendi.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel'in de katıldığı çalışmalar kapsamında bölgedeki bazı noktalara yerleştirilen fotokapan görüntüleri de incelemeye alındı.

Tahtaköprü Baraj Gölünde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı

Tahtaköprü Baraj Gölünde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı

Tahtaköprü Baraj Gölünde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı

Tahtaköprü Baraj Gölünde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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