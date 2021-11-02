Tahtaköprü Baraj Gölünde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı.

Gaziantep Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, 2021 yılı sonbahar dönemi kapsamında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban hayvanı türleri ile bu türlerin tahmini popülasyonları belirlendi.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel'in de katıldığı çalışmalar kapsamında bölgedeki bazı noktalara yerleştirilen fotokapan görüntüleri de incelemeye alındı.